أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم في مهرجان العلمين

تشهد مدينة العلمين الجديدة انطلاق حفل كبير للمطرب مدحت صالح والمطربة ريهام عبدالحكيم، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق الحفل الغنائي الكبير بمدينة العلمين الجديدة، وفق جدول المهرجان المعلن عنه منذ إقامته في منتصف يوليو الماضي.

ونعرض فيما يلي أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم لمن يريد الذهاب والاستماع إلى أغاني الزمن الجميل، وباقة مميزة يقدمها الفنانان في حفلاتهما دائما.

حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم

وسيقام حفل النجم مدحت صالح والفنانة ريهام عبدالحكيم، بعد غدٍ الخميس 3 أغسطس، على مسرح العلمين بمدينة العلمين الجديدة، في الساعة التاسعة مساء.

وطرحت شركة تذكرتي فئات عدة لأسعار التذاكر، وجاءت كالآتي:

- جاءت الفئة الأولى من التذاكر الـ Vip بسعر يصل إلى نحو 1000 جنيه.

- تبلغ الفئة الثانية البلاتنيوم من حفل مدت صالح وريهام عبدالحكيم نحو 600 جنيه للتذكرة.

- تبلغ قيمة تذكرة الفئة الثالثة الذهبية نحو 400 جنيه.

- وجاءت الفئة الرابعة والأخيرة بـ250 جنيهًا للتذكرة.

وتتميز حفلات مدحت وريهام، دائما بتقديم الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبدالوهاب وغيرهم من مطربي الزمن الجميل، إضافة إلى أغاني مميزة يقدمها مدحت في حفلاته مثل «قلب واحد، كوكب تاني، أنا مش بعيد، حبيبي يا عاشق».