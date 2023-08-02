هيئة الدواء تحذّر من عقار مغشوش لالتهابات العيون

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن وجود عبوات مقلدة في السوق من عقار Nevaxal Fort eye drop.

تحذير من عقار Nevaxal Fort eye drop

وأوضحت هيئة الدواء كيفية التفريق بين العبوات الأصية والمقلدة، كما يلي.

- المنتج الأصلي الكرتون الخارجي حرف الـe غير مغلق لآخره، ولا يوجد مثلث أبيض في النقطة السوداء على غلاف الكرتونة.

- المنتج المقلد حرف الـe مغلق لآخره، كما يوجد مثلث أبيض في النقطة السوداء الموجودة على غلاف الكرتونة.

وتابعت الهيئة، أنّ العقار المذكور يستخدم كمسكن موضعي لالتهاب العين، وتقليل مظاهر الالتهاب التي تلي جراحات العيون، لافتة إلى أنّه ﺣﺎل وﺟﻮد ﺷﻜﻮى ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺼﻴﺪﻟﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮة، أو اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺧﻦ 15301 أو زيارة موقع هيئة الدواء الإلكتروني والإبلاغ عن الواقعة.