تسهيلات عدة، أتاحتها وزارة التضامن الاجتماعي، تحت مظلة الحماية الاجتماعية، ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، ومنها إتاحة قرض من البنك لمساعدة الأسر المصرية محدودة الدخل على سداد المصروفات المدرسية للأبناء، ويتم سدادها على أقساط شهرية متساوية، بشروط وإجراءات معينة. ​​

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط الحصول على قرض تمويل سداد المصروفات الدراسية من «بنك ناصر»، وفقًا للموقع الإلكتروني لـ بنك ناصر الاجتماعي.

شروط الحصول على قرض تمويل سداد المصروفات الدراسية من «بنك ناصر»

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم لطلب القرض على 70 عامًا عند نهاية مدة التقسيط.

- يشترط تقديم مفردات مرتب.

- تقديم إيصال مرافق حديث (كهرباء – غاز - تليفون).

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- تحويل مرتب العميل.

- سند لأمر بقيمة المديونية يوقع عليه العميل.

- التأمين ضد مخاطر عدم السداد.

- التأمين على حياة العميل.​

- بيان معاش.

- تحويل المعاش أو القسط الشهري لأصحاب المعاشات.

سعـر العائد السنوي الثابت للموظفين وأصحاب المعاشات

* العاملون بالحكومة:

- 10.5% سنوي ثابت لأصحاب الودائع داخل البنك على أن تغطى قيمة المديونية بالكامل.

- 11.7% سنوي ثابت تشمل قيمة وثيقة مخاطر عدم السداد حال التقسيط على 10 أشهر أو مرحلة تعليمية كاملة.

* العاملون بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة:

- 10.5% سنوي ثابت لأصحاب الودائع داخل البنك على أن تغطى قيمة المديونية بالكامل.

- 11% سنوي ثابت حال التقسيط على 10 أشهر أو مرحلة تعليمية كاملة.

* أصحاب المعاشات أو ورثة المعاشات:

- 10.5% سنوي ثابت لأصحاب الودائع داخل البنك على أن تغطى قيمة المديونية بالكامل.

- 11% سنوي ثابت لمدة 10 أشهر لأصحاب المعاشات حال التقسيط على 10 أشهر أو مرحلة تعليمية كاملة.

- 11.7% سنوي ثابت لورثة المعاشات تشمل وثيقة مخاطر عدم السداد حال التقسيط على 10 أشهر أو مرحلة تعليمية كاملة.