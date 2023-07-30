تحت شعار «الحماية الاجتماعية»، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، عددا من الخدمات للأسر الأكثر احتياجا، ومن ضمنها المساعدات الشهرية الضمانية، التي يوفرها بنك ناصر الاجتماعي، وفقا لعدد من الشروط والخطوات التي حددها البنك كشرط أساسي للحصول على المساعدات الشهرية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط الحصول على المساعدات الشهرية الضمانية من «بنك ناصر الاجتماعي»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، وبنك ناصر الاجتماعي.

شروط الحصول على المساعدات الشهرية الضمانية من «بنك ناصر الاجتماعى»

ـ يشترط ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومه أو القطاع الخاص.

- يشترط ألا يكون المتقدم يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية شهرية.

ـ يشترط أن تكون الأسرة المتقدمه لديها أبناء حديثي الولادة حتى 18 عاما.

- يشترط أن تكون أبناء الأسرة المتقدمة من سن 6 حتى 18 عاما بمراحل التعليم.

ـ يشترط أن يكون المتقدمين من المسنين (65 عاما فأكثر).

ـ يشترط استيفاء كافة البيانات بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية.

خطوات الحصول على المساعدات الشهرية الضمانية من «بنك ناصر الاجتماعي»

- تبدأ خطوات الحصول على المساعدات الشهرية الضمانية من «بنك ناصر الاجتماعى»، بتقديم طلب المساعدة على نموذج الحصول على خدمة.

- استيفاء البيانات الشخصية المطلوبة.

- الذهاب إلى وحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.

- تسليم طلب الحصول على الخدمة لوحدة الشئون الاجتماعية.