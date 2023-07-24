خطوات الحصول على مساعدات نقدية من «بنك ناصر».. أبرزها تقديم بحث اجتماعي

تحت مظلة «الرعاية الاجتماعية»، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي، مساعدات نقدية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، التي تتعرض إلى أزمات ويعجز أصحابها عن سدادها، نظرا لسوء حالاتهم الاقتصادية، بهدف مساعدتهم على العيش بصورة آدمية.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات الحصول على مساعدات نقدية من «بنك ناصر»، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الحصول على مساعدات نقدية من «بنك ناصر»

- تبدأ خطوات الحصول على مساعدات نقدية من بنك ناصر الاجتماعي، بتقديم نموذج طلب الحصول على المساعدة من أحد فروع البنك التابع لمحل الإقامة.

- إحضار المستندات المطلوبة للحصول على المساعدات النقدية، والتي تتمثل في:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل البحث الاجتماعي معتمد ومختوم.

- شهادات ميلاد الأبناء.

- خطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.

- خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية.

- الأيتام: تقديم شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم.

- المطلقة: تقديم قسيمة الطلاق.

- الأرملة: تقديم شهادة وفاة الزوج.

- المريض أو العاجز: تقديم أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز.

- الطالب الجامعي: تقديم بيان معتمد من شؤون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه / عليها.

- بنهاية تلك الخطوات يقوم بنك ناصر الاجتماعي بصرف المساعدات النقدية للأسر التي ثبتت أحقيتها.