يبدأ التقديم على تنسيق المرحلة الأولى السبت المقبل وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، ويليه تنسيق الجامعات الخاصة والذي يترقبه من لم يسعفهم المجموع لتحقيق ما يرغبون به، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية أيضا، والتي تختلف من جامعة إلى أخرى.

وفيما يلي نعرض مصاريف كلية طب الأسنان 2023 في الجامعات الخاصة والأهلية وفق المواقع الرسمية للجامعات.

مصاريف كلية طب الأسنان 2023 في الجامعات الخاصة

وتصل المصاريف بكلية طب الأسنان في جامعة النهضة إلى نحو 148.350 جنيها.

جامعة بدر مصاريف كلية طب الأسنان بها تصل إلى 155 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تصل إلى نحو 145 ألفا.

جامعة 6 أكتوبر تصل مصاريف كلية طب الأسنان بها إلى نحو 110 آلاف.

مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023 طب الأسنان تصل إلى نحو 54450 جنيها.

مصاريف جامعة نيو جيزة 2023، لطب الأسنان تبلغ نحو 74 ألف جنيه.

مصاريف كلية طب الأسنان بالجامعات الأهلية

كما تبلغ مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة الإسماعيلية الأهلية وفق الموقع الرسمي الإلكتروني بها، نحو 85 ألف جنيه، وفي جامعة المنصورة الأهلية تصل إلى نحو 90 ألف جنيه، ومصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية تصل إلى 85 ألف جنيه، وجامعة بني سويف الأهلية تبلغ نحو 70 ألف جنيه، وتبلغ مصاريف كلية طب الأسنان في جامعة الجلالة نحو 107 آلاف جنيه، ومصاريف كلية طب الأسنان في جامعة الملك سلمان الدولية تصل إلى 97 ألف جنيه.