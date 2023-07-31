توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2023 من واقع نتائج الأعوام السابقة

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2023، وعرف كل طالب مجموعه، ويتبقى الآن معرفة الكليات التي تناسب مجموع الطلاب، ويمكن المؤشرات العامة من خلال تتبع تنسيق الأعوام السابقة، لاسيما للطلاب الذين حصلوا على مجموع 90% فما أعلى لمعرفة كليات القمة المتاحة لهم.

توقعات تنسيق كلية طب الأسنان

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء وطلاب الثانوية العامة؛ تستعرض «الوطن» توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2023، من واقع تنسيق العام الماضي، والذي جاء على النحو التالي:

توقعات تنسيق كلية طب الأسنان 2023

طب أسنان جامعة جنوب الوادي 382 درجة.

طب أسنان جامعة الزقازيق 378 درجة.

طب أسنان جامعة كفر الشيخ 377 درجة.

طب أسنان جامعة الإسكندرية 376 درجة.

طب أسنان جامعة القاهرة 376 درجة.

طب أسنان جامعة أسيوط 376 درجة.

طب أسنان جامعة طنطا 376 درجة.

طب أسنان جامعة السويس 375 درجة.

طب أسنان جامعة عين شمس 376 درجة.

طب أسنان جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 376 درجة.

طب أسنان جامعة الفيوم 375 درجة.

طب أسنان جامعة المنيا 375 درجة.

طب أسنان جامعة بني سويف 374.5 درجة.

بدء أعمال التنسيق

وانتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من الاستعدادات النهائية، لبدء تنسيق القبول بالكليات، حيث يبدأ تنسيق المرحلة الأولى خلال الساعات القليلة المقبلة، وتستمر لمدة 5 أيام.

واستعدت معامل تنسيق القبول بالجامعات لاستقبال جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين لتسجيل رغباتهم إلكترونيا في جميع مراحل تنسيق القبول بالجامعات، وبلغ عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات، 127 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد.