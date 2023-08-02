مؤشرات تنسيق جامعة المنيا جميع الكليات لطلاب الثانوية العامة حيث من المقرر أن تبدأ مكاتب التنسيق الفرعية في جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة الناجحين هذا العام للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، ونقدم لكم مؤشرات تنسيق الكليات العلمية والأدبية وشعبة علمي رياضة طبقا للعام الماضي 2022.

مؤشرات تنسيق جامعة المنيا علمي علوم

وقال مسئول في جامعة المنيا، فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مؤشرات تنسيق جامعة المنيا شعبة علمي علوم طبقا للعام الماضي كانت كالآتي: الطب 378، طب الأسنان 375، الصيدلة 370، الطب البيطري 359، العلوم 342، حاسبات ومعلومات علوم 362، التمريض 313، فني تمريض المنيا 293.

مؤشرات تنسيق جامعة المنيا شعبة أدبي

وأضاف مسؤول جامعة المنيا، إن مؤشرات تنسيق جامعة المنيا شعبة أدبي كانت في 2022 كالتالي: الألسن 335، فنون جميلة «فنون» 293، تربية طفولة 281، الحقوق 281، دار العلوم 269، التربية النوعية 264، السياحة والفنادق 246، الآداب 246.

مؤشرات تنسيق جامعة المنيا شعبة علمي رياضة

وقال مسؤول جامعة المنيا، إن مؤشرات تنسيق جامعة المنيا شعبة علمي رياضة كانت في العام الماضي كالتالي: الهندسة 345، الألسن رياضة 300، الفنون الجميلة قسم العمارة 298، علوم المنيا رياضة 291، حاسبات ومعلومات رياضة 328.