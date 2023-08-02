كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير من الموجة الحارة إلى «خطير»

تسببت موجات الطقس المتطرفة في إلحاق أضرار كبيرة بأجزاء واسعة من قارة آسيا هذا الصيف، إذ واجهت أجزاء من الصين واليابان موجات حرارة شديدة وأمطار غزيرة، تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة، كما لقي 16 شخصاً مصرعهم في كوريا الجنوبية، نتيجة الموجة الحارة التي تضرب عدداً كبيراً من دول العالم، حيث تعيش البلاد تحت موجة حرارة مطولة، مع درجات حرارة تزيد على 38 درجة مئوية، أكثر من 100 درجة فهرنهايت، في بعض أجزاء البلاد.

الوفيات نتيجة الموجة الحارة أكثر من العام الماضي

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) اليوم الأربعاء، إن الوفيات التي حدثت هذا الصيف نتيجة الموجة الحارة، تتجاوز بكثير تلك التي حدثت في نفس الفترة من العام الماضي، عندما توفى 6 أشخاص بسبب أمراض مرتبطة بالحرارة.

إصابة 1284 شخصاً بأمراض بسبب حرارة الطقس

وبحسب الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض، فقد أبلغ ما مجموعه 1284 شخصاً عن إصابتهم بأمراض مرتبطة بالحرارة حتى أمس الثلاثاء، وأشارت شبكة CNN إلى أن وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية رفعت اليوم الأربعاء مستوى التحذير من موجة الحر إلى أعلى مستوى «خطير» للمرة الأولى منذ عام 2019.

الحرارة تسجل 38.4 درجة مئوية

وامتدت التحذيرات من موجات الحرارة الشديدة إلى معظم أنحاء البلاد منذ أواخر يوليو، حيث ارتفعت الحرارة فوق 33 درجة مئوية، حوالي 91 فهرنهايت، وتم الإبلاغ عن أعلى درجة حرارة في اليوم، أمس الثلاثاء، في مدينة يوجو بمقاطعة كيونغ جي، مع 38.4 درجة مئوية، 101.1 فهرنهايت، ومدينة أنسيونج 38.2 درجة مئوية، 100.8 فهرنهايت، وفقًا لشبكة CNN الأمريكية.

تدابير حكومية لمواجهة الحرارة

وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن اتخاذ عدد من التدابير لمواجهة الموجة الحارة المستمرة، بهدف حماية المواطنين، إذ تقوم السلطات المحلية بانتظام بفحص السكان المعرضين للخطر، وإنشاء مرافق تبريد مثل الخيام المظللة، وتأجير المظلات الشمسية، غير أنه لازال هناك مخاوف على صحة العاملين في الهواء الطلق، الذين يتعرضون بشكل خاص لدرجات الحرارة المرتفعة.

وذكر الاتحاد الكوري لنقابات العمال في بيان اليوم الأربعاء: «في ظل الظروف الحالية، فإنه من المتوقع حدوث وفيات بين عمال البناء، بسبب الموجة الحارة»، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.