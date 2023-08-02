جامعة أسيوط تعلن تعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والتمريض

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عدداً من القرارات بشأن تعيين عدد من رؤساء مجالس الأقسام بكليتي الطب والتمريض في جامعة أسيوط ضمن قرارات هيكلة الجامعة.

ملفات تطوير الجامعة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على مواصلة تنفيذ كافة ملفات تطوير الجامعة، بما يُحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، مؤكدا على الاهتمام بالتصنيف الدولي للجامعة، والاهتمام بملف الجودة، والعمل على مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة.

قرارات التعيين بكليات الجامعة

وتضمنت القرارات تجديد تعيين الدكتورة نرمين محمود عبدالعزيز الأستاذ المساعد بقسم تمريض المسنين بكلية التمريض بالجامعة رئيساً لقسم تمريض المسنين بالكلية، وذلك لمدة عام، والدكتورة صفاء محمد مختار الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب بالجامعة رئيساً لقسم الأمراض الصدرية بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، والدكتورة هيام زكريا ثابت الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب بالجامعة رئيساً لقسم الطب الشرعي والسموم بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، والدكتور عصام محمد عبدالمجيد الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بالجامعة رئيساً لقسم التخدير والعناية المركزة بالكلية، وذلك حتى بلوغ السن القانونية للمعاش.