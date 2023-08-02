بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي الغربي بقرية المراشدة، بمركز الوقف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

أسماء المصابين في حادث قنا

وحصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث قرية المراشدة، وهم جملات شورى محمد، 55 سنة، مصابة بكدمة في الصدر، وصابرين أحمد حلمي، 45 سنة، بكدمات بالجسم، وعلي عاطف عكاشة، 13 سنة، بكدمة بالرأس، وشهد علي سليمان، 5 سنوات، بكدمات بالجسم، وسميحة سليمان أحمد، 65 سنة، بكدمات بالجسم، وفرج الله جاد الله مبارك، 45 سنة، بكدمات بالجسم، وعبد العليم محمد ضاحي، 65 سنة كدمات بالجسم، وعلي عبد الجيد أحمد، 28 سنة، بكدمات بالجسم، وصابر عبد الجواد، 60 سنة، بكدمات بالجسم.

انقلاب سيارة ميكروباص

وتلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي في قرية المراشدة بمركز الوقف.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.