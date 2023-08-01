«التموين» تلزم المخابز بالعمل خلال مواعيد انتظام الكهرباء

ألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المخابز البلدية على مستوى المحافظات، بالعمل خلال فترات انتظام الكهرباء، وفقا لجداول تخفيف الأحمال المعلنة من قبل مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء.

المخابز البلدية وانقطاع الكهرباء

ووجهت وزارة التموين، جميع المديريات التموينية بالمحافظات، بالرقابة والتفتيش على المخابز البلدية، للتأكد من مواعيد العمل بها خلال مواعيد انتظام الكهرباء، كي لا تتأثر بتوقيت انقطاع الكهرباء على حسب كل منطقة، وذلك لضمان استمرار إنتاج رغيف العيش البلدي لأصحاب البطاقات التموينية.

وأعلنت الحكومة، أمس الاثنين، جدول انقطاع الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية باستثناء محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، في إطار خطة تخفيف أحمال الكهرباء بمختلف المحافظات، ويجرى البدء في خطة تخفيف الأحمال، اليوم الثلاثاء، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا.

منظمة دعم الخبز تضم 30 ألف مخبز بلدي

وتضم منظومة دعم الخبز في مصر نحو 30 ألف مخبز بلدي، يتبع وزارة التموين، لإنتاج العيش البلدي يوميا للمواطنين المستفيدين من التموين، وعددهم 72 مليون مواطن يستحقون الخبز البلدي يوميا، بواقع 5 أرغفة يوميا لكل مواطن.