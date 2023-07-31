10 شخصيات مؤثرة في مصر لم تكن ضمن أوائل الثانوية العامة.. أبرزهم زويل ويعقوب

بعد معرفة عدد كبير من طلاب الثانوية العامة نتائجهم في الامتحانات، دخل السرور والفرح إلى منازل أوائل طلاب الثانوية العامة لترسم الفرحة على تعابير وجوههم وأسرهم، إلا أن هناك مَن كان منتظراً أن يكون اسمه ضمن الأسماء التي أعلن عنها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أبرز الشخصيات المؤثرة ليسوا من أوائل الثانوية العامة

تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ليحول بين الحلم والحقيقة سداً منيعاً يسمى القدر يمنعهم من تحقيق أحلامهم، وبالنظر إلى الجانب الآخر نجد أن هناك من لم يكن من أوائل الثانوية العامة إلا أنه ترك بصمة لها تأثير في العالم أجمع وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز 10 شخصيات مؤثرة في مصر لم تكن من ضمن الأوائل بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة بحسب تصريحاتهم التليفزيونية أو سيرتهم الذاتية.

أشهر علماء الكيمياء في العالم لم يكن اسمه ضمن الأوائل

هو واحد من أهم وأشهر علماء الكيمياء في العالم، الذي ترك بصمة كبيرة في عالم الكيمياء إذ حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عن اختراعه لكاميرا لتحليل الطيف تعمل بسرعة الفيمتوثانية، فضلاً عن العديد من الجوائز والمناصب العليا التي تولاها، وعلى الرغم من هذه الإنجازات إلا أنه لم يكن ضمن قائمة أوائل طلاب الثانوية العامة بل حصل على مجموع بنسبة 80% في الثانوية العامة.

أشهر أطباء العالم لم يكن من الأوائل

لقب بـ«منقذ القلوب» وهو واحد من أشهر الأطباء المتخصصين بعلاج أمراض القلب على مستوى العالم، أنشأ الطبيب مجدي يعقوب صرحاً طبياً كبيراً وهي مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب في مصر ليعطي للعديد من الأشخاص على مستوى العالم فرصة جديدة للحياة لحصل على قلادة النيل عام 2011، وعلى الرغم من كل هذه الإنجازات حصل أشهر طبيب جراح في العالم على مجموع 74% في الثانوية العامة ولم يكن من الأوائل.

العالم فاروق الباز لم يحقق حلمه

لم يحصل على مجموع كبير في نتيجة الثانوية العامة على الرغم من عبقريته الفذة هو العالم المصري الكبير فاروق الباز أستاذ باحث، ومدير مركز الاستشعار عن بُعْد في جامعة بوسطن لم يستطع تحقيق حلمه في الثانوية العامة وهو دخول كلية الطب إلا أنه دخل كلية العلوم إلا أنه عمل في وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر ولم يكن ضمن الأوائل حينها.

حواس لم يكن يحب الآثار

من أهم علماء الآثار في العالم المتخصص في علم المصريات وتولى منصب وزير آثار مصري سابق وهو الدكتور زاهي حواس، الذي لم يحب الآثار أو المذاكرة فكان طالباً عادياً في مراحله التعليمية إلا أنه أصبح من أهم الشخصيات في العالم.

المهندس هاني عازر

من أبرز المهندسين المصريين، كان من أهم إنجازاته الإشراف على إنشاء محطة سكة حديد برلين وفي عام 1994 تولى منصب رئيس لفريق بناء نفق Tiergarten تحت برلين ثم أصبح كبير المهندسين في أكبر محطة سكة حديد في أوروبا، محطة ليرتر بانهوف، في برلين وهو المهندس هاني عازر الذي لم يكن من بين أوائل الثانوية العامة أيضاً.

الأديب نجيب محفوظ

الأديب الكبير نجيب محفوظ حصل على 60% في الشعبة الأدبية التي اختارها على الرغم من حبه وتفوقه في المواد العلمية والتحق بكلية الآداب، وحصل على العديد من الجوائز في الأدب وكان منها جائزة نوبل العالمية ولم يكن ضمن أوائل الجمهورية.

البابا شنودة الثالث

قداسة البابا شنودة الثالث لم يكن اسمه بين أوائل الجمهورية بل كان الأول على المدرسة إلا أنه كان يمتلك العديد من المواهب المميزة ليترك أثراً في الأدب والصحافة والدين.

الكاتب أنيس منصور

الكاتب المصري الراحل أنيس منصور، التحق بكلية الآداب ودرس الفلسفة، فأصبح رئيساً لدار المعارف، ثم أسس وتولى منصب رئيس مجلة الكواكب، فضلاً عن حصوله على العديد من الجوائز.

المهندس المصري نجيب ساويرس

المهندس نجيب ساويرس الذي يعد واحداً من أهم رجال الأعمال المصريين كان ضمن أوائل الطلاب على المدرسة في الثانوية العامة ولم يكن ضمن أوائل الجمهورية.

طلعت حرب

لقب بـ«أبو الاقتصاد المصري» وأسس بنك مصر ومجموعة الشركات التابعة له هو المفكر المصري والاقتصادي طلعت حرب، عمل على تحرير الاقتصاد المصري من التبعية الأجنبية وساهم في تأسيس بنك مصر والعديد من الشركات العملاقة والعديد من الشركات المصرية الأخرى ولم يكن ضمن أوائل الثانوية العامة.