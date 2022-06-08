مريم سعيد تحيي أربعين زوجها الراحل بكلمات مؤثرة: جمعنا الله في الجنة

أحيت الفنانة مريم سعيد صالح، أربعين زوجها الراحل، بكلمات مؤثرة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحة أنها خسرت كثيرًا بسبب رحيله باعتباره من أقرب الأشخاص إليها الذي لم يتركها أو يتخلى عنها في أي لحظة من لحظات حياتهما التي جمعتهما سويًا.

رسالة مريم سعيد صالح لزوجها الراحل

ونشرت مريم سعيد صالح صورة تجمعها وزوجها الراحل، وعلقت: «اليوم يوافق مرور 40 يوما وحدي بهذا العالم الذي اعتدت دومًا وجودك بجواري فيه حبًا وسندًا ورعاية، أخًا وأبًا وزوجًا ومحبًا لأبنائنا زهرة حياتنا».

توفى زوجها في رمضان الماضي

وأضافت: «لم تختار أبدًا أن تبتعد عني أو تغيب أو تتركني برغبة منك، أعلم مقدار حبك وتعلقكك بي، وأعلم الأن كم الخسارة التي منيت بها بفقد ملاكًا حارسًا نعمة لي من الله اختارها إلى جواره».

وتابعت: «حسبي أنك توفيت في فجر 29 من رمضان متعك الله بفردوسه وأعتقك من النار يا صابرًا بلا حساب ولا سابقة عذاب بأمر الله، إلى لقاء قريب هي الحقيقة الثابتة المؤكدة، جمعنا الله في الجنة ومتعك بغفرانه ورحمته يا أعز الناس إلى قلبي».

وكان زوج الفنانة مريم سعيد، قد توفي مع نهاية شهر أبريل الماضي، ونعته بقولها: «السند العيد راح، صاحب البيت راح، وصاحب العمر، راح أبو أولادي جعلك الله من أهل الجنة عيدك في الجنة يا طيب».

ووصفته بقولها: «كان زوجي لين القلب متسامح للمسيء، كريم دمث الخلق لم يفجر في خصام ولا يعرف انتقام، وإنما دائما يلتمس الأعذار ويقدر المواقف خدوم وأصيل، كنت له ابنة وزوجة وصاحبة في الدنيا، الله يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة».

وشاركت في عدد من الأعمال منها مسلسلات «أرض جو»، «حلوة الدنيا سكر»، «نسل الأغراب»، «بدل الحدوتة تلاتة»، «قوت القلوب».