6 خدمات مهمة يقدمها الشهر العقاري إلكترونيا.. تعرف عليها

تتيح منصة مصر الرقمية، تقديم الكثير من الخدمات المهمة إلكترونيًا، من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يمكنك الدخول على موقع مصر الرقمية، واتباع خطوات مبسطة تنتهي بالحصول على الخدمة، ضمن خطة التحول الرقمي، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خدمات الشهر العقاري إلكترونيًا

خلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» 6 خدمات مهمة، تقدمها منصة مصر الرقمية إلكترونيًا للمواطنين.

الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية، استخراج صورة من كتاب دوري، صورة من منشور فني، صورة من عقد مشهر، صورة من منشور مالي، شهادة تصرفات عقارية، وترجمة عقد مشهر.

وللحصول على أي من الخدمات، يمكنك الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الرابط ، وبعدها تضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها ستظهر لك قائمة بالخدمات التى تقدمها منصة مصر الرقمية، لتضغط على أيقونة «الشهر العقاري»، وتظهر لك الخدمات الستة التي تقدمها منصة مصر الرقمية.

بالضغط على أيقونة الخدمة، تتبع بعض الخطوات، وادخال بعض البيانات، وبعدها تسدد رسوم الخدمة للحصول على الوثيقة.