أستاذ فقه: مقولة «ضل راجل ولا ضل حيطة» حولت حياة النساء لجحيم

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن مقولة «ضل راجل ولا ضل حيطة»، أكذوبة كبيرة تسببت في ضياع المرأة، وحولت حياة النساء إلى جحيم وكآبة وضيق وحزن، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق كل فرد ليقوم بوظائف في الكون، وهى العبادة، وليس الزواج.

مقومات الحياة

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن الزواج يعتبر فقط من مقومات الحياة، قد تتوفر للشخص وقد لا تتوفر، لافتا إلى أن هناك الكثير من الشباب والبنات لم يتزوجوا ويعشيوا حياتهم بكل سعادة.

وأشار إلى أن قصة الفتاة لابد من زواجها أمر مرفوض فى الشرع الشريف، لأن الزواج هدفه الاستقرار، لافتا إلى أن كثير من البنات تزوجن الشخص غير المناسب لهن وبالتالى تطلقوا بعدها بفترة قصيرة.

حجة الستر

وأضاف أن زواج الفتاة لشخص غير مناسب بحجة الستر، قد يصل بالفتاة إلى كرهها فى دينها وحياتها وتصل إلى الانحراف الأخلاقى والدينى، لافتا إلى أن نتائج الاختيار السيئ صعبة للغاية وتدمر الفتاة، ولذا لا بد أن تجد الفتاة الشخص الذى ترضى دينه وخلقه.