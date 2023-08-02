مصاريف كلية الإعلام في الجامعات الخاصة والأهلية.. «لو نفسك تبقى مذيع»

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى، والتي تبدأ يوم السبت المقبل 5 أغسطس وحتى الأربعاء 9 أغسطس، ومنذ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ويهتم الطلاب بالبحث عن الكليات التي يستطيعون الالتحاق بها كلا حسب مجموعه، ويسعى العديد منهم لمعرفة أسعار الكليات في الجامعات الخاصة.

وكشفت عدد من الجامعات الخاصة عبر الموقع الرسمي الخاص بهم عن أسعار مصاريف الكليات بها لعام 2024/2023، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار مصاريف كلية الإعلام للراغبين في الالتحاق بها، والتي جاءت كالتالي:

أسعار كلية الإعلام في الجامعات الخاصة 2023

- كلية الإعلام في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة: ويصل سعر مصاريف كلية الإعلام في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة إلى 94 ألف جنيه في العام.

- كلية الإعلام في الجامعة الحديثة 2023: يصل سعر مصاريف كلية الإعلام في الجامعة الحديثة إلى 21 ألف جنيه في العام.

- كلية الإعلام في جامعة الأهرام الكندية: يصل سعر مصاريف كلية الإعلام في جامعة الأهرام الكندية إلى 40 ألف جنيه في العام.

- كلية الإعلام في جامعة مصر الدولية: ويصل سعر مصاريف كلية الإعلام بجامعة مصر الدولية إلى 49350 جنيها في العام.

مصاريف كلية الإعلام في الجامعات الأهلية

- كلية الإنتاج الإعلاني في جامعة الجلالة: ويصل مصاريف كلية الإنتاج الإعلاني في جامعة الجلالة إلى 50 ألف جنيه.

- كلية الإنتاج الإعلامي جامعة الملك سلمان: ويصل مصاريف كلية الإعلام في جامعة الملك سلمان إلى 50 ألف جنيه.