المنتج جمال العدل لقناة الحياة: مصر ولّادة كتاب ومخرجين شباب

وجه المنتج جمال العدل، الرئيس التنفيذي لشركة العدل جروب مالتي ميديا، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعمل مظلة كبيرة بها شركات إنتاج عديدة، وبها إنتاج متنوع هذا العام في رمضان، و«نتمنى أن نقدم شيئا مهما للمواطن المصري والعربي».

الدراما تكامل

وقال العدل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»: «لا أرى أننا فقدنا شيء لاسترداده وكل ما جرى أنه أصبح حولنا بلادا تعبر بالدرامة عن مشاكلها ومجتمعها، وهو تكامل، فعندما تنتج دولا الدراما وننتج نحن الدراما يعطي ذلك تكاملا وهو أمر جميل، وكذلك كثرة المنصات والقنوات يعطينا زخما، والمواطن المصري هو جزء من الوطن العربي».

مصر ولاده

وعما يثار من أن مصر ليس بها كتابا جدد، أكد: «طول عمرنا وفيه ورق، بس اللي بيستسهل هو اللي يقولك مفيش، واللي جوا الصناعة عارفين مين صغير وهيكبر، وطول عمر مصر ولاده، والناس مش عايزه تتعب نفسها وتدور كويس».

وأوضح أنه يشترك في رمضان بمسلسل مخرجه ومؤلفه من الشباب، «حط عتينك على محمد ذو الفقار أول مرة يكتب مسلسل، وعمرو صلاح المخرج تاني مرة يخرج، وهما الاتنين مع يسرا، لأن يسرا نجمة مهمة وكبيرة نقدر نحملها إنها تطلع الناس دي معاها، وطول الوقت أقدم شخصيات جديدة وكثير من المنتجين يفعلون ذلك على جميع الأصعدة».