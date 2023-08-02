أرخص 10 دول للدراسة خارج مصر .. منها فرنسا وكندا

يبحث الطلاب وأولياء الأمور بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 عن أرخص دول للدراسة خارج مصر، ومنها فرنسا وكندا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أرخص 10 دول للدراسة خارج مصر، وأفضل الأماكن المتاحة للدراسة.

1- ماليزيا أشهر الوجهات للدراسة خارج مصر

ماليزيا إحدى أشهر الوجهات للطلبة الراغبين في الدراسة بالخارج، خاصةً العرب، لتوافر جامعات مرموقة بها كليات الطب والهندسة، بمقابل مادي بسيط، وشروط قبول سهلة نسبياً عن غيرها من الجامعات الغربية، ويتحدث عدد من السكان الماليزيين اللغة العربية، وتتراوح تكاليف الدراسة في ماليزيا من 500 دولار إلى 5000 دولار في السنة حسب التخصص، وتتراوح تكلفة المعيشة فيها من 300 إلى 500 دولار شهرياً.

2- ألمانيا ضمن أرخص 10 دول للدراسة خارج مصر

بسبب الدراسة المجانية تماماً يتقدم أغلب طلاب العالم للدراسة في ألمانيا، خاصةً أن الدولة الأوروبية تتيح عمل الطلاب 20 ساعة أسبوعياً، بجانب الدراسة، ويوجد بها سكن جامعي رخيص، ولكن نسبة كبيرة من الجامعات الألمانية تشترط إجادة اللغة الألمانية، بجانب دفع 10 آلاف يورو في حساب بنكي، من أجل الضمان فقط.

3- الدراسة تايوان.. سياحة وتعليم بتكاليف أقل

تعد الدراسة في جزيرة تايوان أحد أرخص أماكن للدراسة في العالم، مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، والبلد يتمتع بمناظر طبيعية خلابة، ويتراوح متوسط تكاليف الدراسة السنوية بين 2000 إلى 3000 دولار أمريكي، وتتراوح تكاليف المعيشة بين 500 إلى 600 دولار شهريًا.

4- الدراسة في تركيا.. تقارب ثقافي مع مصر

يفضل عدد من الطلاب الدراسة في تركيا بسبب القرب الثقافي مع مصر، بجانب انخفاض تكلفة المعيشة والدراسة في البلاد، ويتأثر البعض بما يراه في المسلسلات التركية، لذا يفضل السفر لهذا البلد، وتشمل الجامعات الحكومية والخاصة، ولكن الخاصة تفرض رسوماً مرتفعة نسبياً، وتشمل البرامج في الجامعات الدراسة بالتركية والإنجليزية، وتبدأ أسعار الدراسة من 7000 ليرة ويصل إلى 40 ألف ليرة في السنة.

5- جنوب أفريقيا تضم 26 جامعة حكومية

تعد جنوب أفريقيا أحد أفضل الأماكن للدراسة خارج مصر، وتضم الدولة الأفريقية 26 جامعة حكومية، تبلغ مصاريف الدراسة فيها من 1000 إلى 5000 دولار في العام، وتبدأ تكاليف المعيشة نحو 300 دولار في الشهر.

6- فرنسا.. أكبر جالية عربية في أوروبا

يبحث كثير من الطلاب عن فرص للدراسة في فرنسا، خاصةً أنها تضم أكبر جالية عربية وإسلامية في قارة أوروبا، ويفضل طلاب الدول الواقعة في شمال أفريقيا الدراسة في فرنسا، لمعرفتهم باللغة الفرنسية، ويمكن الحصول على عمل بمعدل 20 ساعة أسبوعياً، من أجل توفير تكاليف الدراسة التي تبدأ من 2700 يورو سنوياً، وتتوفر الدراسة بالإنجليزية والفرنسية في مختلف الجامعات.

7- المكسيك.. فرصة للدراسة بالإنجليزية والإسبانية

تعد المكسيك أحد أفضل أماكن الدراسة خارج مصر، ولكن يوجد في البلد اضطرابات أمنية، كما أن المكسيك بعيدة جداً عن الدول العربية، ولكن تظل فرصة الدراسة بالإنجليزية أو الإسبانية، وتتميز بانخفاض تكلفة المعيشة، وتبدأ أسعار الدراسة في المكسيك من 500 دولار حتى 16353 دولارا سنوياً.

8- الهند.. مغامرة دراسة وسط ثقافات متعددة

أنت على موعد مع مغامرة في هذا البلد للدراسة فيه، فهو يضم ثقافات ولغات عدة، ومستوى المعيشة غير مكلفة، وكذلك الدراسة، وتبدأ أسعار الدراسة فيه من 1500 دولار إلى 7500 دولار في السنة الدراسية.

9- الأرجنتين.. ضمن أرخص الوجهات للدراسة خارج مصر

تضم الدراسة عددا كبيرا من الدارسين الدوليين فيوجد فيها أكثر من 90 ألف طالب من مختلف أنحاء العالم يستكملون دراستهم في الجامعات الأرجنتينية التي تطرح عدة برامج باللغتين الإسبانية والإنجليزية وبمصاريف دراسية تبدأ من 1000 إلى 3000 دولار في السنة.

10- كندا.. رسوم دراسية متباينة حسب المؤهل والتخصص

تختلف الرسوم الدراسية في كندا باختلاف المؤهل والتخصص، والجامعة أو الكلية، ولكن تبدأ الأسعار من 13 ألف دولار أمريكي في السنة حتى 40 ألف دولار، في الوقت الذي تبدأ فيه أسعار السكن من 400 إلى 1500 دولار.