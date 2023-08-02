إحالة 118 موظفا في الدقهلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن

قررت محافظة الدقهلية إحالة 118 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي للتحقيق، بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق عدد من المراكز والمدن علي مستوي المحافظة

وأشارت محافظة الدقهلية، إلى أنه جرى التفتيش في إطار جهود التصدي لكل أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

تفتيش مفاجئ على المستشفيات بالدقهلية

وأوضحت المحافظة، أن الحملة المرورية والتفتيش الميداني المفاجئ جاء بنطاق مراكز ميت سلسيل والكردي وبلقاس، ومن بينهم مسؤولي وحدات خدمية وجدت مغلقة أثناء حملات التفتيش والمرور.

وأشارت إلى أنه جرى إحالة 118 من العاملين بقطاع الصحة بالدقهلية في كل من الوحدات الصحية في كل من قرى الجوابر والاتحاد بمركز ميت سلسيل، ومستشفى ميت سلسيل المركزي، ومستشفى الكردي المركزي ومركز الرعاية للأمومة بالكردي، وقرى الشلطيطة وأبو دشيشة والشوامي والستاموني بمركز بلقاس.

غلق وحدات بيطرية بدون مبرر

وشملت الإحالة للتحقيق 3 من العاملين بقطاع الشباب والرياضة، وهم المسؤولين في كل من مركز شباب أبو دشيشة والخلالة والستاموني بمركز بلقاس، حيث وُجدت مغلقة أثناء مرور لجان التفتيش في وقت العمل الرسمي.

وجري إحالة 2 من العاملين بقطاع الطب البيطري، وهم مسؤولي الوحدة البيطرية والإدارة البيطرية بميت سلسيل، حيث كانتا مغلقتين، أثناء وقت العمل الرسمي وأثناء فترات مرور لجان التفتيش.