إحالة 24 من العاملين في وحدات طب الأسرة بالدقهلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

كشفت حملات تفتيشية مفاجئة على مراكز طب الأسرة في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بنطاق مركزي بلقاس والمطرية، عن تغيب 24 من العاملين بمراكز طب الأسرة بالمعصرة والمطرية بدون إذن مسبق، وجرى إحالتهم للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش ‏الميداني المفاجئ بنطاق المركزين.

حملات مكثفة لمتابعة سير العمل

وقال الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، في بيان اليوم الأربعاء، إن لجنة برئاسة أيمن عبد الحكيم، نائب رئيس المركز، شنت حملة للمرور على الوحدات الخدمية بالقرى بنطاق المجالس القروية لمتابعة سير العمل بها، وشمل المرور على مركز طب الأسرة بالوحدة المحلية بالمعصرة، وتم خلاله رصد تغيب 11 من العاملين ما بين أطباء وفنيين وتمريض بدون إذن مسبق، وتم إعداد تقرير بنتيجة المرور للعرض على الجهات المختصة بالإدارة الصحية لإعمال شئونها.

وفي سياق متصل، كلف محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، لجنة برئاسة الدسوقي، حماد نائب رئيس المركز والتفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية، للمرور على وحدة طب الأسرة بالمطرية لمتابعه الانضباط الوظيفي تنفيذا للتوجيهات بشأن المرور المفاجئ على الوحدات الطبية بنطاق مركز ومدينه المطرية.

تغييب عدد من العاملين عن العمل

وأسفرت أعمال اللجنة عن إعداد تقرير بتغيب 13 من العاملين بوحدة طب الأسرة بالمطرية، عن العمل بدون إذن مسبق، وجرى إحالتهم للتحقيق.

وطالب «حمص» في بيان صحفي، باستمرار تكثيف حملات الرقابة على المصالح الحكومية بما يسهم في حسن تقديم الخدمات للمواطنين.