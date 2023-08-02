تساقط أجزاء خرسانية من بلكونة في حي أول المنتزه بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين نتيجة تساقط أجزاء خرسانية من سقف بلكونة الدور الثالث بالعقار الكائن بشارع أحمد شومر من شارع جميلة بو حريد، بتحرك وحدة الإزالة الفورية بناء على البلاغ الوارد من إدارة الأزمات والكوارث وتم التعامل الفوري وإزالة الأجزاء المعلقة وعمل حواجز خشبية لحماية المواطنين وتم إحالة الواقعة إلى مهندس المنطقه لاتخاذ اللازم قانونًا.

نشاط مكثف في الإسكندرية

وأشار رئيس حي المنتزه أول إلى «الوطن» إلى أن الحي يواصل بكل قوة من خلال الإدارات الميدانية أعمالها بإزالة أي مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وردع المخالفين ومتابعة أعمال الرصف إلى جانب رفع المخلفات، وقامت إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة الفورية بالتعامل الفوري وتم رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمناطق شارع المستجد، شارع القاهرة شارع سيف وتم التحفظ على العديد من الإشغالات.

إزالة ورفع المخلفات

وأشار اللواء سحلول قيام الإدارات المعنية «المتابعة الميدانية، الرقابة والرصد البيئي، المراقبة العامة للنظافة» متابعة حالة النظافة العامة ورفع المخلفات وتفريغ الحاويات فضلا عن متابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والتجريف بشارع أديب معقد السيوف وطريق المستجد وشارع مصطفى كامل فضلا عن مواصلة إدارة التنمية الريفية جهودها لإزالة المخلفات من جسر مصرف فرعون حفاظا على الطرق وقد تم رفع عدد 6 نقلات بطول 500 متر تقريبا وجار استكمال أعمال التطهير بالتعاون مع هندسة الري.