اختبارات كلية التربية الرياضية 2023 والأوراق المطلوبة.. آخر موعد غدا

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات أعمال اختبارات كلية التربية الرياضية 2023 والأوراق المطلوبة لها غدا الخميس، في آخر أيام التسجيل والتقدم لها وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

آخر موعد للتسجيل في اختبارات كلية التربية الرياضية 2023

وعن اختبارات كلية التربية الرياضية 2023 والأوراق المطلوبة، أوضحت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، أن غدا آخر موعد للتسجيل، على أن تجرى الاختبارات في اليوم التالي لعملية التسجيل وفقا للموعد المحدد الذي تضعه الكلية بعيدا عن الإجازات الرسمية، موضحة أن قيمة مصاريف إجراء الاختبارات 650 جنيها، وأنه يحق للطالب الراسب التقدم بتظلم و النظر فيه من لجنة متخصصة تدرس الدرجات التي حققها الطالب سواء في الاختبارات البدنية أو المهارية، و أنه حال تقدم الطالب في الاختبارات للكلية يقوم بإحضار البطاقة الشخصية وصورة منها أو ما يثبت شخصيته، ورقم الجلوس و2 صورة شخصية.

تحقيق الحد الأدنى الذي يقره مكتب التنسيق

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب الذين يؤدون الاختبارات في الامتحان الواحد يتراوح من 100 لـ300 طالب مقسمين على مدار اليوم، وتتم الاختبارات على مدار يومين لكل طالب، لافتة إلى أن الاجتياز في الاختبارات ليست المعيار النهائي للقبول و لكن يشترط أيضا تحقيق الحد الأدنى الذي يقره مكتب التنسيق الرئيسي وفقا للعرض والطلب وتسجيل الرغبات للطلاب.

وفي السياق ذاته، تبدأ الجامعات الحكومية السبت المقبل في فتح أبوابها لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2023 عبر معامل التنسيق الإلكتروني بالكليات في إطار أعمال المرحلة و التي ستستمر لمدة خمس ايام وفقا للخريطة الزمنية للمرحلة.