أعلنت وزارة العدل مواعيد وأماكن مكاتب وفروع التوثيق بالمحافظات المختلفة التي تعمل خلال الفترة المسائية، ومن بينها مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية بمحافظة السويس.

أماكن مكاتب الشهر العقاري في محافظة السويس

تنتشر مكاتب وفروع التوثيق الخاصة بالشهر العقاري في محافظة السويس، وتقدم للمواطنين خدمة متميزة، وتطبق نظاماً في العمل يسهل على المواطنين قضاء مصالحهم والحصول على خدمة المكاتب بسهولة وتوجد في مدينة الأمل والإيمان والمكتب الرئيسي بمقر محكمة السويس الابتدائية التي تعمل خلال الفترة الصباحية وجرت إضافة مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية بالسويس، للتسهيل على المواطنين.

مواعيد مكاتب الشهر العقاري في محافظة السويس

ووفقاً لوزارة العدل فإن مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية في محافظة السويس، تتواجد بها فرعان الأول هو مكتب توثيق أورانج والكائن برقم 1 شارع الجلاء، بالإضافة إلي فرع السيارة المتنقلة رقم 29 أمام محكمة السويس الابتدائية بحي السويس.

وأعلنت وزارة العدل مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري في الفترة المسائية بالسويس، حيث تم تحديد موعد العمل بها على أن يكون من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساًءً، وذلك من شأنه إنجاز أعمال المواطنين خاصة هؤلاء غير المتواجدين خارج أعمالهم لإنجاز مصالحهم في مكاتب التوثيق، خلال الفترة الصباحية، فيما يلجأ البعض إلي التعامل مع الفترة المسائية، نظراً لارتفاع الحرارة خلال النهار.