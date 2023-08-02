أعلنت وزارة العدل بالتنسيق مع المحافظة مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في القليوبية المقرر أن تقدم خدمات التوثيق والشهر العقاري خلال الفترات المسائية بالمحافظة وعددها 4 فروع توثيق تغطي المحافظة.

تستعرض «الوطن» مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في القليوبية حيث حددت المحافظة بالتنسيق مع وزارة العدل 4 فروع توثيق تعمل فترة مسائية بالمحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين وتشمل سيارة التوثيق ببنها و3 فروع مكاتب تابعة للشهر العقاري

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في القليوبية

ووفق بيان وزارة العدل فقد تقرر تخصيص 4 فروع للشهر العقاري ضمن مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية القليوبية تعمل من الـ5 حتى 9 مساء:

- فرع توثيق السيارة المتنقلة رقم 4 أمام محكمة بنها الابتدائية

- فرع توثيق أورانج بنها بشارع فريد ندا بنها الجديدة

- فرع توثيق طوخ خلف المرور بالطريق الزراعي السريع شارع المحكمة بندر طوخ بداخل المحكمة

- فرع توثيق شبين القناطر مدينة شبين القناطر داخل محكمة شبين القناطر بجوار الموقف العمومي

مواعيد مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية القليوبية

وأوضح بيان وزارة العدل أن مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية القليوبية تقدم خدماتها للمواطنين في الفترة من الـ5 مساء حتى الـ9 مساء حيث أتاحت وزارة العدل كافة الخدمات في فروع التوثيق المشار إليها سواء في مكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق في مكاتب شركات المحمول بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقييد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية الحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.