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«مصر أكتوبر»: السياسات القائمة على الاستثمار في البشر تدعم النمو الاقتصادي

كتب:

يسرا البسيوني وأحمد الشرقاوي
09:09 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
المحور الاقتصادي

المحور الاقتصادي

وجّه محمد مرعي، مساعد أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي بحزب مصر أكتوبر، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للفكرة المتفردة لإجراء الحوار الوطني، وكذا للقائمين على إدارته وتنظيمه المتميز، والدكتورة جيهان مديح رئيسة حزب مصر أكتوبر على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة ممثلًا عن الحزب.

وأوضح «مرعي»، خلال مشاركته في جلسة «نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص» في لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أنّ العدالة الاجتماعية هي عدالة تكافؤ الفرص ومكافأة المجهود، وفي الوقت نفسه إتاحة خدمات وحقوق معينة للجميع، كالتعليم والرعاية الصحية والمواصلات العامة والصرف الصحي والمياه النظيفة مثلًا، بغض النظر عن تفاوت الدخل.

الاستثمار في القوى البشرية

وأضاف أنّ الدراسات والتجارب أثبتت أنّ السياسات الاقتصادية التي تقوم على الاستثمار في القوى البشرية وتكافؤ الفرص تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية أكثر من مجرد الأخذ من القادر للتوزيع على غير القادر، مشيرًا إلى أنّ تحقيق العدالة الاجتماعية بهذا المفهوم يقع على عاتق الدولة كمنظم وضامن للحقوق، وعلى المواطن القادر على إدارة واستثمار أمواله لخلق فرص عمل، وعلى العامل بذل الجهد والتفاني في عمله؛ لتحقيق مزيد من الدخل والرفاهية له ولأسرته ومجتمعه.

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