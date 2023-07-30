«مصر أكتوبر» ينظم زيارة شبابية مجانية إلى قصر عابدين

نظم حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح زيارة شبابية مجانية إلى قصر عابدين ضمن مبادرة «مصر بعيون شبابها»، وذلك تحت إشراف أمانة الشباب المركزية برئاسة مصطفي قطامش، من أجل نشر الوعي والمعرفة والثقافة بين الشباب والتعرف على تاريخ مصر العظيم.

تاريخ قصر عابدين

ويعد قصر عابدين البداية الحقيقية لظهور القاهرة الحديثة في القرن التاسع عشر، حيث رافق بناءه نهضة معمارية واسعة في القاهرة قادها الخديوي إسماعيل الذي أمر بتخطيط القاهرة على النمط الأوروبي من حيث الميادين الفسيحة والشوارع الواسعة التي تربط بينها الكباري والجسور وتنيرها المصابيح وتنتشر وسطها الحدائق.

وانطلقت جولة شباب حزب مصر أكتوبر داخل أجنحة قصر عابدين، والتي بدأت في قاعة الفضيات هي آخر قاعة في المتحف، وتضم الأواني والمقتنيات الفضية المملوكة لعدد من أفراد الأسرة المالكة وكذلك المستخدمة في الاحتفالات الرسمية، وأما القاعة التالية هي قاعة السينما وقاعة الهدايا التذكارية المهداة للرؤساء المصريين، وتضم هدايا من دول العالم كلها، ثم انتقلوا إلى قاعة الأوسمة والنياشين سواء المصرية أو المهداة للعائلة المالكة في مصر.

وتتميز هذه القاعة بطرافة بعض المعروضات بها، فهي تضم «شيشة» الملك فاروق المصنوعة من الكريستال، وخزينة مجوهرات مزودة بأربعة مدافع صغيرة تطلق النار عند محاولة فتحها عنوة.

جولة داخل قاعة الأسلحة

كما تتجول الزيارة داخل قاعة الأسلحة هي المحطة التالية لزائر متحف قصر عابدين، ويضم كل الأسلحة منذ العصر الحجري كما يضم مجموعة من أندر السيوف والأسلحة القيمة المهداة لحكام مصر منذ عام 1805 من دول العالم المختلفة.