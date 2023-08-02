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أمين «الفتوى» يوجّه نصيحة لأسر طلاب الثانوية العامة: لا تصدروا لهم اليأس

كتب:

أبانوب رجائي
08:30 ص | الأربعاء 02 أغسطس 2023
خالد عمران

خالد عمران

تحدّث الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن ظاهرة الجفاء الأسري للابن بعد ظهور نتيجة الامتحان، قائلا: «الأمر موجود نسبيا ويتنامى في بعض الأسر، وهو خذلان من الأسرة للطالب الذي لم يحقق الطموح الذي كانوا يهدفون له، وهو اعتقاد خاطئ ويعتبرونه نوعا من فقدا الأمل وهو ينافى الشرع الحنيف».

دعم الطلاب

وأضاف خالد عمران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc، أنّ هذا الأمر نوع من اليأس وعلينا أن ندعم هؤلاء الطلاب، موضحا أنّ ما يفعله الوالدين له تأثير على الحالة النفسية للطالب يقارنه اليأس والإحباط وآثار نفسية.

عدم تصدير اليأس والإحباط

وأكد خالد عمران، أنّه لا يجدب أن نصدر اليأس والإحباط على هذا الابن في هذا الوقت الحرج، وعلينا أن نعيد الحب مرة أخرى، ولا نكون مصدرا للحزن له.

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