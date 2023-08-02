تعرف على مصروفات الكليات الخاصة في مصر للعام الدراسي الجديد 2024/2023

قبل ساعات من بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023، يهتم الكثير من الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الكليات يرغبون بها بمصروفات الكليات الخاصة في مصر للعام الدراسي الجديد 2024/2023، حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار بالتقديم للكلية المناسبة لهم، وفي الجامعة التي يرغبون بها.

الكليات الخاصة المعتمدة

وهناك الكثير من الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر، التي تتيح الفرصة لطلاب الثانوية العامة الالتحاق بالكلية المناسبة لهم، ونوضح من خلال هذا التقرير مصروفات الكليات الخاصة المعتمدة في مصر.

مصروفات الكليات الخاصة في مصر

أعلن عدد من الجامعات الخاصة عبر الموقع الرسمي الخاص بهم عن مصروفات الكليات الخاصة في مصر، التي تختلف من كلية لأخرى ومن جامعة لأخرى، فتختلف أسعار الكليات حسب الطبقة الموجهة لها تلك الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر، مثل الجامعة الأمريكية وجامعة مصر الدولية وجامعة الأهرام الكندية وجامعة الجلالة والملك سلمان، وغيرها من الجامعات الأخرى.

مصروفات الكليات الخاصة لعلمي علوم

وجاءت مصروفات الكليات الخاصة لعلمي علوم في الجامعات كالتالي:

1- كلية الطب

- تصل مصاريف كلية الطب في جامعة النهضة إلى 99.750 ألف جنيه.

- تصل مصاريف كلية الطب في جامعة بدر إلى 199 ألف جنيه.

- كما تصل مصاريف كلية الطب في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى 155 ألف جنيه.

- وتصل مصاريف كلية الطب في جامعة 6 أكتوبر إلى نحو 140 ألف جنيه.

- ويبلغ سعر مصاريف كلية الطب في الجامعة الحديثة MTI 2023 إلى 64 ألفًا و950 جنيهًا.

- فيما يصل مصاريف كلية الطب جامعة نيو جيزة 2023، للطب البشري تبلغ نحو 204 آلاف جنيه.

2- كلية طب الأسنان

- يصل مصاريف كلية طب الأسنان في الجامعة الحديثة إلى 54450 جنيها.

- كما يصل مصروفات كلية طب الأسنان بجامعة الأهرام الكندية إلى 135 ألف جنيه.

- تصل مصروفات كلية طب الأسنان في جامعة 6 أكتوبر إلى 110 آلاف جنيه.

- تبلغ مصروفات كلية طب الأسنان في جامعة أكتوبر للعوم الحديثة والآداب إلى 200 ألف جنيه.

3- كلية الصيدلة

- تصل مصروفات كلية الصيدلة في الجامعة الحديثة إلى 42250 جنيها.

- تصل مصروفات كلية الصيدلة في جامعة الأهرام الكندية إلى 90 ألف جنيه.

- تصل مصروفات كلية الصيدلة إلى 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

مصروفات الكليات الخاصة لعلمي رياضة

وجاءت مصروفات الكليات الخاصة لعلمي رياضة، كالتالي:

1- كلية الهندسة

- تصل مصروفات كلية الهندسة في الجامعة الحديثة إلى 24800 جنيه في العام.

- كما تصل مصروفات كلية الهندسة في جامعة الأهرام الكندية إلى 55 ألف جنيه في العام.

- بينما تصل مصروفات كلية الهندسة بجامعة 6 أكتوبر إلى 55 ألف جنيه في العام.

- تصل مصاريف كلية الهندسة في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة إلى 108100 جنيه في العام.

- تصل مصاريف كلية الهندسة في جامعة المستقبل إلى 75 ألف جنيه في العام.

- فيما تصل مصاريف كلية الهندسة في جامعة النهضة إلى 31.625 جنيها في العام.

مصاريف الكليات الخاصة شعبة أدبي

وجاءت مصروفات الكليات الخاصة شعبة أدبي، كالتالي:

1- كلية الإعلام

- تصل مصروفات كلية الإعلام في جامعة أكتوبر إلى 94 ألف جنيه في العام.

- تصل مصروفات كلية الإعلام في الجامعة الحديثة إلى 21 ألف جنيه في العام.

- كما تصل مصروفات كلية الإعلام في جامعة الأهرام الكندية إلى 40 ألف جنيه في العام.

- بينما تصل مصروفات كلية الإعلام في جامعة مصر الدولية إلى 49350 جنيها في العام.

2- كلية اللغات والترجمة

- تصل مصروفات كلية اللغات والترجمة في جامعة الأهرام الكندية إلى 40 ألف جنيه.

- وتصل مصاريف كلية اللغات والترجمة في جامعة 6 أكتوبر إلى 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».