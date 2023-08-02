مصاريف كلية التمريض 2023 في الجامعات الخاصة والأهلية.. تبدأ من 20 ألف جنيه

يبدأ التقديم على تنسيق المرحلة الأولى للجامعات، السبت المقبل، وبعد نهايته يبدأ تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، والذي يترقبه من لم يسعفهم المجموع في دخول الكلية التي يحلمون بها، لذا يهتم الكثير بمعرفة مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية، إذ تختلف من جامعة إلى أخرى.

وفيما يلي نعرض مصاريف كلية التمريض 2023 في الجامعات الخاصة والأهلية، وفق المواقع الرسمية للجامعات.

مصاريف كلية التمريض 2023 في الجامعات الخاصة

تبلغ مصاريف كلية التمريض في جامعة بدر 45 ألف جنيه.

مصاريف كلية التمريض في جامعة 6 أكتوبر تصل إلى نحو 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 33 ألف جنيه.

في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تصل مصاريف كلية التمريض بها إلى نحو 50 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023 لدخول كلية التمريض تصل إلى 19250 جنيها.

مصاريف كلية التمريض 2023 في الجامعات الأهلية

مصاريف كلية طب التمريض في جامعة الملك سلمان الدولية تصل إلى 31 ألف جنيه.

تبلغ مصاريف كلية طب التمريض في جامعة الجلالة 31 ألف جنيه.

تبلغ مصاريف كلية التمريض في جامعة الإسماعيلية الأهلية وفق الموقع الرسمي الإلكتروني بها، نحو 25 ألف جنيه، وهي نفص قيمة المصاريف في جامعة بني سويف الأهلية.