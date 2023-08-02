مصاريف كلية العلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والأهلية.. لو نفسك تدخلها

منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، يبحث الطلاب عن الكليات التي يستطيعون الالتحاق بها وفق المجموع الخاص بهم، وهناك الكثير من الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، ونظرا لعدم حصولهم على المجموع الذي يمكنهم من الدخول للكلية التي يرغبون بها، يهتمون بمعرفة أسعار مصاريف الكليات في الجامعات الخاصة.

وأعلن عدد من الجامعات الخاصة عبر مواقعها الرسمية أسعار مصاريف الكليات بها لهذا العام، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار مصاريف كلية العلاج الطبيعي للراغبين في الالتحاق بها، والتي جاءت كالتالي:

أسعار كلية العلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة

- كلية العلاج الطبيعي في الجامعة الحديثة 2023: تصل مصاريف كلية العلاج الطبيعي في الجامعة الحديثة إلى 37450 جنيها في العام.

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة الأهرام الكندية: تصل مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة الأهرام الكندية إلى 80 ألف جنيه في العام.

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة 6 أكتوبر: وتصل مصاريف كلية العلاج الطبيعي بجامعة 6 أكتوبر إلى 75 ألف جنيه في العام.

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة: وتصل مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة إلى 140300 جنيه في العام.

مصاريف كلية العلاج الطبيعي في الجامعات الأهلية

- كلية العلاج الطبيعي في جامعة الجلالة: وتصل مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة الجلالة إلى 70 ألف جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة الملك سلمان: وتصل مصاريف كلية العلاج الطبيعي في جامعة الملك سلمان إلى 63 ألف جنيه.