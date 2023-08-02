مصاريف كليات الطب في الجامعات الخاصة والأهلية

يترقب طلاب الثانوية العامة بدء تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية ومعرفة مصاريفها، وذلك تزامنًا مع إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى، بمختلف الشعب وإعلان الحد الأدنى للمرحلة.

وفيما يلي نعرض مصاريف كلية الطب في الجامعات الخاصة والأهلية وفق المواقع الرسمية للجامعات.

مصاريف كلية الطب في الجامعات الخاصة

تصل المصاريف في جامعة النهضة إلى نحو 99.750 ألف جنيه.

جامعة بدر - مصاريف كلية الطب البشري بها تصل إلى 199 ألف جنيه.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تصل إلى نحو 155 ألفا الطب

جامعة 6 أكتوبر تصل مصاريف كلية الطب والجراحة بها إلى نحو 140 ألف جنيه.

مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023 لكلية الطب البشري تصل إلى نحو 64 ألفًا و950 جنيهًا.

مصاريف جامعة نيو جيزة 2023، للطب البشري تبلغ نحو 204 آلاف جنيه

مصاريف كلية الطب بالجامعات الأهلية

كما تبلغ مصاريف كلية الطب في جامعة بنها الأهلية وفق الموقع الرسمي الإلكتروني بها، نحو 120 ألف جنيه، وفي جامعة المنصورة الأهلية تصل إلى نحو 105 آلاف جنيه، وتبلغ مصاريف كلية الطب في جامعة الجلالة نحو 120 ألف جنيه.

وقرر مجلس الأمناء في جامعة الملك سلمان الدولية لكليات القطاع الطبي زيادتها 10% عن العام الماضي، وكانت تبلغ مصروفات كلية الطب في عام 2022 نحو 105 آلاف جنيه في السنة للطلاب المصريين.