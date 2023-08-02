أستاذ علاقات دولية: روسيا ستحاول كسب تركيا حتى لا تخسر حوض البحر الأسود

قال الدكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية، إن روسيا تحاول بوضوح موازنة الحراك الاستراتيجي في حوض البحر الأسود بزيادة قواتها البحرية، لكنها مسألة صعبة على موسكو أن تقطع الطريق على نفوذ حلف الأطلسي في البحر الأسود.

روسيا تلقت أكثر من ضربة

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من إسطنبول مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج مطروح للنقاش على شاشة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تلقت أكثر من ضربة بطابع استراتيجي في العقود الأخيرة، حرمتها من الكثير من الأوراق بطابع سياسي واقتصادي.

اتفاقية المضايق مونترو

ولفت إلى أن اتفاقية المضايق مونترو هي التي الآن تحاصر روسيا وتدفعها إلى اعتبار تركيا لاعبا أساسيا يجب أن يحسب له حساب في خط الرجعة، بخاصة أن روسيا تسيطر فقط على 20% من مساحة حوض البحر الأسود مع الدول الست الأخرى، فلن يسمح لها بالسيطرة الكاملة.

وذكر أن روسيا هذه المرة ستدافع في المرحلة المقبلة، مع زيادة نفوذ حلف الأطلسي، وبالتالي ستضطر للتنسيق مع تركيا وكسبها إلى صفها، لا سيما مع دخول أوكرانيا لحلف الأطلسي.