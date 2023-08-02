رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أستاذ علاقات دولية: روسيا ستحاول كسب تركيا حتى لا تخسر حوض البحر الأسود

كتب:

شريف سليمان
07:48 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

قال الدكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية، إن روسيا تحاول بوضوح موازنة الحراك الاستراتيجي في حوض البحر الأسود بزيادة قواتها البحرية، لكنها مسألة صعبة على موسكو أن تقطع الطريق على نفوذ حلف الأطلسي في البحر الأسود.

روسيا تلقت أكثر من ضربة

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من إسطنبول مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج مطروح للنقاش على شاشة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تلقت أكثر من ضربة بطابع استراتيجي في العقود الأخيرة، حرمتها من الكثير من الأوراق بطابع سياسي واقتصادي.

اتفاقية المضايق مونترو

ولفت إلى أن اتفاقية المضايق مونترو هي التي الآن تحاصر روسيا وتدفعها إلى اعتبار تركيا لاعبا أساسيا يجب أن يحسب له حساب في خط الرجعة، بخاصة أن روسيا تسيطر فقط على 20% من مساحة حوض البحر الأسود مع الدول الست الأخرى، فلن يسمح لها بالسيطرة الكاملة.

وذكر أن روسيا هذه المرة ستدافع في المرحلة المقبلة، مع زيادة نفوذ حلف الأطلسي، وبالتالي ستضطر للتنسيق مع تركيا وكسبها إلى صفها، لا سيما مع دخول أوكرانيا لحلف الأطلسي.

اقرأ المزيد:

أخبار روسيا وأوكرانيا.. بوتين يأمر باستخدام الأسلحة النووية في هذه الحالة

بوتين: الأسطول الروسي قادر على حماية حدودنا البحرية

بوتين: سأشارك في قمة «مجموعة بريكس» عبر «الفيديو كونفرنس»

بوتين: إدخال قوات بولندية لأوكرانيا بداية النهاية لجزء من أراضي «كييف»

بوتين: لا نرفض مبادرات السلام بشأن أوكرانيا

بوتين: ناقشت الوضع في أوكرانيا باستفاضة مع القادة الأفارقة

الكرملين: بيان مرتقب حول أوكرانيا عقب اجتماع بوتين مع عدد من الزعماء الأفارقة
بقلم شريف سليمان