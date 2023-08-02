أشرف العشري: روسيا لن تقدم تنازلات لتركيا والغرب المستفيد من اتفاق الحبوب

قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن السياسي بصحيفة الأهرام، أشرف العشري، إن وجود اتفاق مرتقب بين روسيا وتركيا بشأن الحبوب أمر مستبعد في الوقت الراهن، خاصة في ظل وجود ملاحظات روسية على تركيا خلال الفترة الماضية، بعد موافقة تركيا على توسيع حلف شمال الأطلسي «الناتو» بانضمام السويد.

وأضاف «العشري»، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا ترى أن الغرب هو المستفيد من اتفاق الحبوب، وبالتالي لن يعود الاتفاق بنفس الشروط حتى مع الوساطة التركية، ولن تقدم تنازلات لأنقرة.

خلافات روسية تركية

وأوضح أن روسيا أيضا لديها خلافات مع تركيا فيما يتعلق بالبحر الأسود، وعلاقة تركيا بأوكرانيا مثلا، حين زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينيسكي، إلى تركيا تسلم قادة سابقين لمعركة «آزوفستال»، في خرق لاتفاقية بقائهم في تركيا حتى نهاية الحرب.

أهمية التعاون مع روسيا

وذكر «العشري» أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، حث العالم في الأسابيع المنقضية، على خطب ود روسيا من أجل عودة اتفاق الحبوب، حيث يعلم أنه في حالة استمرار الوضع كذلك سيدخل العالم في مجاعة كبرى بسبب التضخم.