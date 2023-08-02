بدء تلقي طلبات الالتحاق بمدن جامعة الأقصر 5 أغسطس.. اعرف الأوراق المطلوبة

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع لجنة متابعة الإجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الإلكترونية للتقدم للمدن الجامعية؛ استعدادًا لبدء إجراءات تسكين الطلبة والطالبات بمدن الجامعة للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

موعد فتح باب التقدم

وحددت لجنة متابعة الإجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات بجامعة الأقصر، موعد التقدم للسكن بالمدن الجامعية والإسكان المتميز، للطلاب الجدد والقدامى، على أن يبدأ من 5 أغسطس الجاري حتى 7 سبتمبر المقبل، على أن يتم فتح باب التقدم للطلاب الجدد والمتخلفين إذا لزم الأمر لذلك.

ويتم التقدم للمدن الجامعية خلال المدة المحددة، من خلال الرابط.

الأوراق المطلوبة

وذكرت الجامعة، أن الأوراق المطلوبة من الطالب عند تسكين الطلاب المقبولين هي صورتين للبطاقة الشخصية، وصورتين شخصيتين، وصورة بطاقة الترشيح للطلاب الجدد، وصورة بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم تليفونه، تمهيداً لطباعة الكارنيهات.

تسكين أبناء الجامعة

ووجه رئيس جامعة الأقصر، خلال الاجتماع، بالانتهاء من كل التجهيزات اللازمة، لبدء إجراءات تسكين أبناء الجامعة من الطلبة، والطالبات، وتوفير كافة سبل الراحة لهم؛ لتوفير مناخ جيد، يساعدهم في تحسين التحصيل الدراسي.