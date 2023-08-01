حركة تنقلات مديرية أمن الأقصر 2023.. تجديد الثقة في 3 رؤساء مباحث

أعلنت مديرية أمن الأقصر، حركة تنقلات مديرية أمن الأقصر 2023، مساء اليوم الثلاثاء، إذ جرى نقل عدد من ضباط المباحث بين مدن ومراكز المحافظة بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير الأداء الشرطي، لتحقيق الاستقرار والأمن العام، ومنع الجريمة وضبط الخارجين عن القانون، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

حركة تنقلات مديرية أمن الأقصر 2023

وقال مسئول أمني، في تصريحات لـ«لوطن»، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات مديرية أمن الأقصر 2023، والترقيات العامة، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة.

حركة تنقلات مديرية أمن الأقصر 2023 في مراكز المحافظة

وشملت حركة تنقلات مديرية أمن الأقصر 2023، تجديد الثقة بين ضباط وحدة إدارة البحث الجنائي، وهم الرائد أحمد جادو، رئيس مباحث بندر الأقصر، والرائد أحمد حسين، رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، والرائد محمد رجب، رئيس مباحث مركز شرطة أرمنت، وتعيين كل من الرائد محمد طلعت، رئيسا لمباحث مركز شرطة الأقصر، والرائد معتصم بغدادي، رئيسا لمباحث مركز شرطة طيبة، والرائد محمد رجب، رئيسا لمباحث مركز شرطة القرنة.