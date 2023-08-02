مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في الأقصر.. 6 فروع

أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في الأقصر، وعددها 6 فروع تغطي المحافظة، لتقديم عدد من الخدمات التي تهم كثيرًا من المواطنين.

وتستعرض «الوطن» مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في الأقصر، إذ حددت المحافظة بالتنسيق مع وزارة العدل 6 فروع توثيق تعمل في الفترة المسائية بالمحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين، وتشمل سيارة التوثيق بمدينة الأقصر و5 فروع مكاتب تابعة للشهر العقاري.

مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية في الأقصر

ووفق بيان وزارة العدل، تقرر تخصيص 6 فروع للشهر العقاري ضمن مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية الأقصر تعمل من 5 حتى 9 مساء، وهي:

- فرع توثيق أورانج الأقصر، بشارع خالد بن الوليد العوامية، بمدينة الأقصر.

- فرع توثيق السيارة المتنقلة، رقم 26، أمام محكمة الأقصر الابتدائية.

- فرع توثيق «we» بالأقصر، في شارع أحمد عرابي، بجور موقف أرمنت.

- فرع توثيق إسنا، في مجمع محاكم إسنا.

- فرع توثيق ضواحي الأقصر، في النجع الطويل بالكرنك.

- مكتب توثيق الأقصر، في مبنى المحكمة.

بيان وزارة العدل بشأن مواعيد مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية

وأوضح بيان وزارة العدل، أن مواعيد وأماكن مكاتب الشهر العقاري الفترة المسائية الأقصر تقدم خدماتها للمواطنين في الفترة من الـ5 مساء حتى الـ9 مساء، إذ أتاحت وزارة العدل كافة الخدمات في فروع التوثيق المشار إليها سواء في مكاتب الشهر العقاري أو سيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق في مكاتب شركات المحمول بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية، أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقييد بالحجز المسبق، وإعطاء أولوية الحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.