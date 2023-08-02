مصروفات طب المنصورة والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم.. 36 قسما

يتطلع طلاب الثانوية العامة لمعرفة مصروفات طب المنصورة والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، وذلك بعد الإعلان عن المرحلة الأولى للتنسيق، بمجموع 88.2% لشعبة علمي علوم.

مصروفات كلية طب جامعة المنصورة

وأعلنت جامعة المنصورة، أن مصروفات طب المنصورة والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، بعد اجتياز مرحلة الثانوية العامة، إذ بلغتقيمة المصورفات العام الماضي 850 جنيها، وقد تتراوح هذا العام بين 500 جنية إلى 1500 جنية، ولبرنامج طب مانشيستر بمبلغ 90 ألف جنيه للطلاب المصريين، و9 آلاف دولار للطلاب الوافدين.

الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم في طب المنصورة

وحول مصروفات طب المنصورة والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، أوضحت جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية، أنه يوجد في كلية الطب جامعة المنصورة نحو 36 قسما، سواء الإكلينيكية أو الأكاديمية وهي:

- التشريح وعلم الأجنة

- طب الأطفال

- طب وجراحة العيون

- الباثولوجيا الإكلينيكية

- جراحة المخ والأعصاب

- الأمراض الباطنة

- الطفيليات الطبية

- جراحة الأوعية الدموية

- الباثولوجيا الإكلينيكية

- الفارماكولوجيا الإكلينيكية

- التوليد وأمراض النساء

- جراحة المخ والأعصاب

- الفسيولوجيا الطبية

- جراحة العظام

- الأشعة التشخيصية

وتضم الكلية أقسام الكيمياء الحيوية، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض المتوطنة، الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية، الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة المسالك البولية، الأنسجة والخلايا، الأمراض الصدرية، والأمراض النفسية الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم، جراحة الأورام، جراحة الأطفال، جراحة التجميل والحروق، الصحة العامة وطب المجتمع، طب الطوارئ، الجراحة العامة، وعلاج الأورام والطب النووي، التعليم الطبي، الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة، والتخدير والعناية المركزة، وبرنامج المنصورة مانشستر للتعليم

الأوراق المطلوبة للتقديم إلي كلية طب جامعة المنصورة

- أصل شهادة الميلاد

- أصل الثانوية العامة

- صورة من بطاقة الترشيح

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- استمارة 2 للجند للذكور

- إجراء الكشف الطبي

- صور شخصية

- صورة وصل مصاريف الكلية

شروط التقديم إلي كلية الطب جامعة المنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة، أنه يجري التقديم إلي الكلية وفقا لشروط محددة وهي حصول الطالب علي المجموع المحدد من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية، بعد التقديم إلي التنسيق عقب نتيجة الثانوية العامة، وظهور نتيجة التنسيق في المرحلة الأولي من التنسيق في الجامعات المصرية.