مؤشرات تنسيق جامعة المنصورة 2023 في الكليات.. اعرف الحد الأدنى للعام الماضي

ينتظر طلبة الثانوية العامة ظهور مؤشرات تنسيق الجامعات المختلفة، ومن بينها مؤشرات تنسيق جامعة المنصورة 2023 في الكليات، وذلك لطلاب المرحلة الأولى في الشعبتين الأدبي والعلمي، والتي لم تعلن حتى الآن.

وجاءت مؤشرات تنسيق جامعة المنصورة في الكليات للعام الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي حينها، كالتالي:

مؤشر تنسيق جامعة المنصورة شعبة علمي علوم

1- كلية الطب جامعة المنصورة 387 درجة

2- كلية طب الأسنان جامعة المنصورة 382 درجة

3- كلية الصيدلة جامعة المنصورة 372 درجة

4- كلية الطب البيطري جامعة المنصورة 365 درجة

مؤشر تنسيق جامعة المنصورة شعبة علمي رياضة

1- كلية الهندسة جامعة المنصورة 366 درجة

2- كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة 343 درجة

مؤشر تنسيق جامعة المنصورة شعبة أدبي

1- كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة 299 درجة

2- كلية التربية جامعة المنصورة 308 درجات

3- كلية التربية ابتدائي جامعة المنصورة 296 درجة

4- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة المنصورة 293 درجة

5- كلية آداب انتظام جامعة المنصورة 284 درجة

6- كلية آداب انتساب موجه جامعة المنصورة 270 درجة

7- كلية تجارة انتظام جامعة المنصورة 292 درجة

8- كلية تربية نوعية جامعة المنصورة 265 درجة

9- كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة 265 درجة.