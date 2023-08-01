رئيس جامعة المنصورة لأوائل الثانوية العامة: نرحب بالمتفوقين ومنح مجانية لمانشستر

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، الطلاب الأوائل من أبناء محافظة الدقهلية، ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، وهم «أميمة محمود، كريم محمود، محمد التميمي»، مؤكدا أنّ الجامعة ترحب بأبنائنا المتفوقين والنابغين للدراسة بمختلف كلياتها العلمية والنظرية، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، مشيرًا إلى أنّ جامعة المنصورة جامعة عريقة، أصبحت لها مكانة متميزة بين الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية للجامعات، وحصلت على الاعتماد المؤسسي كأول جامعة مصرية تعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

«التميمي»: حلمي الالتحاق بطب القصر العيني ولكن سألتحق بطب مانشستر المنصورة

وقال محمد محمد التميمي، الحاصل على المركز السابع في الثانوية العامة 2023 لـ«الوطن»، «أشعر بسعادة كبيرة وتغمرني الفرحة بتكريم رئيس جامعة المنصورة والعروض المغرية التي قدمها لنا، وهو منحة طب مانشستر بالمجان، والاشتراك بالقرية الأولمبية مجانا، ونادي النيل لي ولأسرتي مجانا، بالرغم من أن حلمي هو الالتحاق بكلية طب قصر العيني، ولكن سأعاود التفكير مرة أخرى في الالتحاق بطب مانشستر بعدما سرد لنا كل المميزات بها، وأنها ستقدم لنا كل الخدمات وكأننا خارج مصر، وسأصلي استخارة في الأول لأنني في حيرة كبيرة بين طب مانشستر وطب القصر العيني، ولكن في الغالب اميل إلى مانشستر لأن البرنامج سنستثمر أنفسنا به وخاصة أن جامعة المنصورة هي قلعة الطب ولا نستطيع إنكار ذلك».

الخامس على الجمهورية: حلمي السفر لتعلم المزيد في الطب وخدمة مصر

فيما عبر كريم محمود الحاصل على المركز الخامس شعبة علمي علوم في الثانوية العامة 2023، عن سعادته بالتكريم، قائلا لـ«الوطن»، «أنا سعيد للغاية من أجل هذا التكريم وهذه الشهادة هي وسام على صدري وتقدير الجامعة لمجهودنا، كان حلمي أن أدرس كلية الطب خارج مصر، لأتعلم المزيد وأكثر عن كلية الطب بمختلف التخصصات، ولكن وقت التكريم قام الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بتقديم منحة مجانية لنا في برنامج طب مانشستر، وعدد من المنح المجانية لي ولأسرتي»،

وأضاف «طب مانشستر سيؤهلني كذلك للسفر خارج البلاد لتعلم المزيد حتى أخدم وطني مصر، وتطوير المجال الطبي في المنصورة ومصر، ولكن مبدأيا سأختار برنامج مانشستر في طب جامعة المنصورة».