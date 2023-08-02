«الخارجية» تعلن عن فرص توظيف للأطباء في دولة أفريقية

أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية عن حاجتها لإيفاد أطباء لمدة عام، ويجدد هذا بشكل سنوي بحد أقصى 4 سنوات، للعمل بالمركز الطبي المصري البوروندي في دولة بوروندي.

وتطلب وزارة الخارجية طبيب نساء وولادة، حاصل على ماجستير على الأقل، في التخصص المطلوب، وستكون الأفضلية لمن يجيد اللغة الفرنسية، بسنوات خبرة 5 سنوات على الأقل.

البيانات المطلوبة والسيرة الذاتية

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه على الأشخاص الراغبين في التقدم للإيفاد كخبير في هذه المجالات، بحسب الشروط الموضحة، إرسال السيرة الذاتية، متضمناً ذلك العمل الحالي والتخصص والخبرات الأكاديمية والمهنية، على البريد الإلكتروني التالي: eapd.jobs.gabson.burundi@gmail.com

السن المحدد للوظائف المطلوبة

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيانها، أنه يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 45 عاماً، وسيكون الموعد النهائي لقبول الطلبات هو الأول من سبتمبر 2023، ولن يتم النظر في قبول أي طلبات تسلم باليد أو ترد بعد هذا التاريخ.