كلية الهندسة هي كلية تدرس الهندسة، وهي تطبيق العلوم والرياضيات على حل المشكلات العملية، تدرس الهندسة مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة الكيميائية والهندسة المعمارية، ويدرس طلاب الهندسة المبادئ والتطبيقات العلمية والرياضياتية اللازمة لتصميم وبناء وتشغيل الأنظمة والهياكل والأجهزة لذلك نعرض لكم كل ما تريد معرفته عن كلية الهندسة والأوراق المطلوبة للتقديم.

ونقدم خلال السطور التالية كل ما تريد معرفته عن كلية الهندسة والورق المطلوبة للتقديم، التي تؤدي إلى تخريج مهندسين ذوي مهارات عالية في حل المشكلات والإبداع والابتكار، يتمتعون بالعديد من الفرص الوظيفية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الصناعة والحكومة والبحث والتعليم.

مواد كلية الهندسة

تختلف مواد كلية الهندسة من جامعة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، تشمل هذه المواد:

الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء،ميكانيكا، ديناميكيات، هندسة التحكم، هندسة المواد، هندسة النظم،هندسة البرمجيات، هندسة التصنيع، هندسة البيئة، هندسة الطاقة، هندسة البترول، هندسة الطيران، هندسة الفضاء،هندسة العمارة، هندسة الإنشاءات، هندسة البنية التحتية.

أقسام كلية الهندسة

قسم هندسة الطيران والفضاء، قسم الهندسة المعمارية، قسم الهندسة المدنية، قسم الهندسة الكيميائية، قسم الهندسة الكهربائية، قسم الهندسة الإلكترونية والاتصالات، قسم الهندسة الصناعية والنظم، قسم الهندسة الميكانيكية، قسم الهندسة الطبية الحيوية، قسم الهندسة النووية، قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية، قسم علوم وهندسة الحاسبات، قسم هندسة التشييد والعمران.

مصاريف كلية الهندسة2023/2024

تكاليف كليات الهندسة الحكومية اقل كثيرًا ‏عن تكاليف مصاريف جامعات الهندسة الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين المصرية، وهذه نظرة على مصاريف كليات الهندسة الحكومية في مصر :

‏مصاريف كلية الهندسة جامعة القاهرة 2023 ‏تبلغ 4850 جنيه مصري.

مصاريف كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 2023 تبلغ 940 جنيه مصري.

‏مصاريف كلية هندسة جامعة عين شمس 4850 جنيه.‏

مصاريف كلية الهندسة جامعة حلوان مبنى كلية الهندسة بالمطرية 1350 جنيه.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة

طباعة نسخة من ورقة الترشيحات التي ظهرت للطلاب على موقع تنسيق الثانوية العامة 2023وأيضا أصل شهادة الثانوية العامة 2023 على أن تكون معتمدة مع تصويرها عدة نسخ وكذلك أصل شهادة الميلاد القومي مع تصويرها 5 نسخ 8 صور شخصية للطالب مقاس 4×6 مع كتابة أسم الطالب على كل صورة وكذلك 2 صورة من الرقم القومي الخاص بالطالب وأيضا نموذج 2 جند للطلاب الذكور ضمن كل ما تريد معرفته عن كلية الهندسة والأوراق المطلوبة للتقديم.