مصاريف كلية الهندسة 2023 بالجامعات الخاصة والأهلية

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي بدء التنسيق الإلكتروني للشعبتين العلمية والأدبية السبت المقبل، يليه تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية أيضا، وسط تساؤلات وترقب عن مصاريف الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجاري.

وفيما يلي نعرض مصاريف كلية الهندسة 2023 في الجامعات الخاصة والأهلية وفق المواقع الرسمية للجامعات.

مصاريف كلية الهندسة 2023 في الجامعات الخاصة

وتصل المصاريف بكلية الهندسة في جامعة النهضة إلى نحو 63.250 جنيه.

جامعة بدر مصاريف كلية الهندسة بها تصل إلى 70 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تصل إلى نحو 47 ألفا و300 جنيه للترم الواحد

جامعة 6 أكتوبر تصل مصاريف كلية الهندسة بها إلى نحو 108 آلاف و100 جنيه.

مصاريف الجامعة الحديثة MTI 2023 لكلية الهندسة تصل إلى نحو 24800 جنيها.

مصاريف جامعة نيو جيزة 2023، للهندسة تبلغ نحو 31 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة 2023 بالجامعات الأهلية

كما تبلغ مصاريف كلية الهندسة في جامعة الإسماعيلية الأهلية وفق الموقع الرسمي الإلكتروني بها، نحو 55 ألف جنيه، وفي جامعة المنصورة الأهلية تصل إلى نحو 50 ألف جنيه، ومصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية تصل إلى 60 ألف جنيه، وجامعة بنها الأهلية تبلغ نحو 90 ألف جنيه، وتبلغ مصاريف كلية الهندسة في جامعة الجلالة 69 ألف جنيه، ومصاريف كلية الهندسة في جامعة الملك سلمان الدولية تصل إلى 69 ألف جنيه.