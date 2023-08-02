مصطفى بدرة: وكالة «بلومبرج» أعلنت تراجع الدولار أمام الجنيه (فيديو)

توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة من قبل لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخامس هذا العام، المقرر عقده غداً الخميس في تمام الساعة 8 مساءً، مؤكداً تراجع الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.

قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة

ولفت الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه من المتوقع أن يقدم بنك إنجلترا على رفع سعر الفائدة في اجتماعه المقرر غداً، على خلفية قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أي 0.25 نقطة مئوية.

المضاربة على العملة بأسعار غير حقيقية

وبشأن قيمة الجنيه المصري في نظام المضاربات، أشار «بدرة» إلى أن المضاربة بالعقود الآجلة مضاربة على العملة بأسعار غير حقيقية، بهدف إثارة البلبلة في المجتمع، دون تقدير أو تحليل رسمي.

وعلق الخبير الاقتصادي قائلاً: «الوكالات الأجنبية، مثل بلومبرج، تقول إن الدولار يتراجع أمام الجنيه في السوق السوداء، وهذا دليل واضح على أن هناك مردود للعملة الأجنبية في مصر، بدليل تصريحات رئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي».

إقبال من المواطنين على شراء الشهادات الدولارية

وتابع أن هناك إقبال من المواطنين على شراء الشهادات الدوارية بفائدة 7 و9%، وتقديرات من الخارج بتحسين موقف الاقتصاد المصري مؤخراً في موارد السياحة ودخل قناة السويس، مما سيؤدي إلى أن صندوق النقد الدولي سيصرف الشريحتين الجديدتين من القرض بعد المراجعة بحد أقصي الشهر المقبل.

واستكمل الدكتور مصطفى بدرة قائلاً إن عبء الدين الأمريكي، الذي تخطى التريليون دولار، مردوده أدى لغلق وإفلاس عدد كبير من البنوك، لافتاً إلى أن وكالة فيتش للتصنيف رصدت أخطاء في أمريكا، مما دعاها لخفض التصنيف إلى AA+، واعتبر أن أمريكا مقبلة على 3 سنوات في منتهى السوء والتدهور مالياً واقتصادياً، بسبب الخلافات الداخلية والحرب الروسية الأوكرانية.

وواصل الخبير الاقتصادي أن البيت الأبيض اتهم وكالة فيتش بالتعنت بسبب تخفيض التصنيف، خاصة وأن هناك انتخابات رئاسية مقبلة في 2024 في أمريكا، ستتأثر بتلك التقارير، كما أن وزيرة الخزانة الأمريكية عارضت قرار وكالة فيتش، ووصفته بأنه قرار تعسفي ومخالف للواقع.

واختتم «بدرة» بقوله إن العالم يتجه لمساندة الحروب والإرهاب، وهناك تباطؤ في الاستثمار، كما أن معدلات النمو في بعض الدول الأوروبية أصبحت بالسالب.