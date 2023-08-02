إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالشيخ زايد

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية بدائرة القسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء أحمد الوتيدى نائب مدير المباحث يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر اسكندرية الصحراوى ومصابين بدائرة القسم، على الفور امر اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث رجال المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة

بالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ميكروباص يقودها سائق 40 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم اختلت منه عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب الميكروباص وبصحبته زوجته ربة منزل 35 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، نجله 4 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نجلته 5 سنوات مصابة بكدمات متفرقة، نجلته 10 سنوات مصابة بكدمات بالظهر، نجله 7 سنوات مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، شقيق الزوجة 20 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.