أستاذ بالأزهر عبر قناة الناس: الشيطان يسيطر على الإنسان من باب الغفلة

قال الدكتور علي شحاتة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الشيطان دائما يدخل للإنسان ليوقعه في الخطأ والمعصية في لحظات الغفلة، لافتا إلى أنه عندما يتعامل الإنسان في كل تصرفاته وعبادته إن الله يراه فإنه لا يدخل في الغفلة أبدا.

الشيطان يوسوس للإنسان دائما

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع علي فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «الله مكن الشيطان من الوسوسة للإنسان المركب من شهوات ورغبات، فيأخذه علي حين غره»، مستشهدا بالآية الكريمة قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَي يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.

استحضار عظمة الله

واستكمل: «على الإنسان أن يستحضر عظمة الله في قلبه طول الوقت حتى لا يخطئ، وإذا أخطأ يستحي من نفسه لأنه عنده يقين أن الله سبحانه وتعالي يراقبه، وإذا وقع في الخطأ يرجع إلى الله سريعا، لهذا ينمو الإيمان ويزيد».