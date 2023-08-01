يترقب طلاب الثانوية الأزهرية نتيجة تنسيق كليات جامعة الأزهر لعام 2023 وتساءل عدد من الطلاب عن توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين، بهدف مقارنة درجاتهم بدرجات تنسيق الكلية والبدء في الاستعداد للالتحاق بالجامعات.

توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

وحول توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين فمن المتوقع أن يكون تنسيق العام الجديد مقارب لنتائج العام الماضي الذي جاء فيه مجموع القبول للشعبة العلمية، انتظام بـ400 درجة، والانتساب بـ325 درجة كحد أدنى للتقديم ومجموع القبول للشعبة الأدبية 358 درجة، كحد أدنى للتقديم لطلاب الانتظام، و342 درجة للانتساب، وتمّ الاستقرار على أن يكون الحد الأدنى لقبول طلاب الشعبة الإسلامية 338 درجة.

عنوان كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين

وتقع كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالقاهرة بنين بجامعة الأزهر، بقسم ثان مدينة نصر، بمحافظة القاهرة