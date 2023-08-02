هل حاسبات ومعلومات تقبل من أدبي 2023؟.. «التعليم العالي» توضح

آثار عدد كبير من طلاب الثانوية العامة، مجموعة من التساؤلات والاستسفارات المتعلقة بـ هل حاسبات ومعلومات تقبل من أدبي 2023؟، بالتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة واعتمادها من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وبحث الطلاب عن الكليات المناسبة لهم وفقا لمجموعهم وهو الأمر الذي نفاه مصدر مسؤل بوزارة التعليم العالي لـ"الوطن".

هل حاسبات ومعلومات تقبل من أدبي 2023؟

وقال مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي، إنّ كلية حاسبات ومعلومات لا تقبل التنسيق من الشعبة الأدبية، حيث تعتمد على مادة الرياضيات، إضافة إلى دراسة لغات البرمجة المختلفة، مشيرا إلى أنّ الكلية تتيح الوظائف بشكل عاجل، وتقبل الطلاب من شعبة علمي رياضة.

كلية حاسبات ومعلومات تقبل الشعبة العلمية

وأضاف المصدر، أنّ هناك قسما داخل كلية حاسبات ومعلومات يقبل من شعبة علمي علوم، وهو قسم نظم المعلومات الحيوية، لكنه لا يقبل طلاب الشعبة الأدبية، متابعا أنّ تنسيق الجامعات المرحلة الثانية سيكون بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى بـ28 ساعة، حيث يبدأ التسجيل عبر الموقع الإلكتروني السبت المقبل.

وأكد المصدر، أنّ الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات المرحلة الثانية لا يمكن الكشف عنها أو توقعها خلال الفترة الحالية، مشير إلى أنّ المرحلة الأولى لم تعلن بعد، وهناك توجيهات من وزير التعليم العالي للتشديد على تطبيق الإجراءات والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.