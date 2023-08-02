القبض على شخص أنهى حياة سيدة في بركة السبع بالمنوفية

شهد مركز بركة السبع في محافظة المنوفية، قيام شخص بالتعدي على سيدة وإنهاء حياتها في الشارع، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها لكنها توفيت.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق.

القبض على المتهم

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز بركة السبع، تبين مصرع «ف.س»، مطلقة وتعول طفلين، وتبلغ من العمر 26 سنة، حيث تبين أن المتهم يدعى «هـ.س»، 38 سنة، ومقيم بدائرة المركز، وتم ضبط المتهم في الواقعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد مصرع سيدة طعنا على يد شخص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة.

عقوبة القتل في القانون

وأكد محمد مسلم المحامي لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل مع سبق الإصرار والترصد تصل إلي الإعدام، وقد تكون العقوبة الحبس وفق أوراق القضية.