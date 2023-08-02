الخارجية الفرنسية: إجلاء 736 أجنبياً بينهم 498 فرنسياً من النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، قبل قليل، إجلاء 736 شخصاً من جنسيات مختلفة، بينهم 498 فرنسياً، من النيجر، منذ أمس الثلاثاء، حيث وصلت قبل قليل إلى مطار رواسي شارل ديجول، في العاصمة باريس، طائرة ثالثة قادمة من نيامي، وعلى متنها عدد من المواطنين الفرنسيين وأوروبيين تم إجلاؤهم من النيجر.

ومن المقرر أن تغادر طائرة رابعة الدولة الأفريقية، في وقت لاحق مساء اليوم الأربعاء، لاستكمال عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من النيجر، التي تشهد اضطرابات سياسية.

عمليات إجلاء الرعايا الأجانب مستمرة

وبدأت فرنسا منذ مساء أمس الثلاثاء، عملية إجلاء جوي لمدنيين فرنسيين وأوروبيين من النيجر، إثر الأحداث الأخيرة، التي شهدتها البلاد، والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وأقلعت أول طائرة تقل فرنسيين وآخرين، مساء أمس من نيامي، وهبطت في مطار شارل ديجول في باريس الليلة الماضية.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إن 262 شخصاً، بينهم 12 طفلاً، كانوا على متن الطائرة، وأضافت أن «الغالبية الكبرى من الركاب هم من مواطنينا»، إضافة إلى بعض المواطنين الأوروبيين.

وبررت الخارجية الفرنسية، في وقت سابق، قرار إجلاء الرعايا الأوروبيين، بسبب أعمال العنف التي تعرضت لها السفارة الفرنسية في نيامي الأحد الماضي، وإغلاق المجال الجوي، الذي يحرم الرعايا الأجانب من مغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة.

قائد الحرس يقرر عزل الرئيس المنتخب

جاء قرار السلطات الفرنسية بإجلاء الرعايا الأجانب على خلفية آخر التطورات التي تشهدها النيجر، حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي، عبد الرحمن تشياني، توليه السلطة في البلاد، عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وتسعى السلطات الفرنسية إلى أن تنهي عمليات الإجلاء الجوي، اليوم الأربعاء، وخصصت باريس مبدئياً 4 طائرات لإجلاء المواطنين الأوروبيين، فيما أوضحت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن إجلاء الجنود الفرنسيين المتمركزين في النيجر «ليس على جدول الأعمال» في الوقت الراهن.